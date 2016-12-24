Gonzalo: "Sto molto bene alla Fiorentina. Zarate è un amico, ma c'è una rivalità fra noi..."

Sono sempre felice di tornare in Argentina, qui ricarico le batterie

Il capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, ha appena fatto ritorno in Argentina dove trascorrerà le vacanze di Natale. Queste le sue parole a Espn: "Sono sempre felice di tornare, di vedere la mia famiglia, qui ricarico le batterie per quello che dovrà venire. Sono molto contento e felice alla Fiorentina, mi trovo molto bene. Zarate? Mauro è un mio amico, c’è sempre stata rivalità simpatica perché io sono per il San Lorenzo e lui per il Velez. Il San Lorenzo lo vedo spesso, quando torno in Argentina se c’è una partita vado allo stadio. Sennò guardo in tv. La Nazionale? È sempre un sogno per tutti, ma devo fare bene con la Fiorentina per avere una possibilità".