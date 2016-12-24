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Gonzalo: "Sto molto bene alla Fiorentina. Zarate è un amico, ma c'è una rivalità fra noi..."

Sono sempre felice di tornare in Argentina, qui ricarico le batterie

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2016 18:00
Gonzalo: "Sto molto bene alla Fiorentina. Zarate è un amico, ma c'è una rivalità fra noi..." -
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Il capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, ha appena fatto ritorno in Argentina dove trascorrerà le vacanze di Natale. Queste le sue parole a Espn: "Sono sempre felice di tornare, di vedere la mia famiglia, qui ricarico le batterie per quello che dovrà venire. Sono molto contento e felice alla Fiorentina, mi trovo molto bene. Zarate? Mauro è un mio amico, c’è sempre stata rivalità simpatica perché io sono per il San Lorenzo e lui per il Velez. Il San Lorenzo lo vedo spesso, quando torno in Argentina se c’è una partita vado allo stadio. Sennò guardo in tv. La Nazionale? È sempre un sogno per tutti, ma devo fare bene con la Fiorentina per avere una possibilità".

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