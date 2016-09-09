Moglie di Zarate: "Sto combattendo contro un tumore, mi sono operata giovedi scorso. Il ritorno a Firenze..."

Lady Zarate svela della sua lotta, è così chiaro il motivo dei recenti viaggi in Argentina del calciatore viola

Che fosse un periodo non facile per Mauro Zarate, attaccante della Fiorentina, lo avevamo capito dal viaggio per motivi famigliari nella settimana dei 90 anni della Fiorentina, viaggio che gli ha fatto perdere la partita contro il Chievo Verona di campionato. Adesso Maurito è tornato a Firenze sabato scorso e ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra.

La moglie di Zarate in un intervista al giornale argentino Primicias Ya ha svelato il motivo di questi viaggi e ha confessato la sua lotta contro un tumore: "Mi sono operata per rimuovere un tumore al seno sinistro. Ho fatto l'intervento giovedì scorso e adesso sto decisamente meglio. Devo fare altri controlli, prima di poter tornare a Firenze da mio marito”.