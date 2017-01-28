Caso Salcedo, la Fiorentina ha perdonato il calciatore. E il riscatto sembra cosa certa...

Un'intervista fatta e poi ritrattata aveva fatto scoppiare il caso, adesso sembra tutto risolto con Salcedo che sembra davvero ad un passo dalla conferma

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino sul caso di Salcedo e della sua intervista la società viola ieri ha preferito non condannare il giocatore, nonostante l’intervista non fosse autorizzata, il giocatore non dovrebbe essere multato. Sul fronte della convocazione in nazionale invece la Fiorentina è stata irremovibile. Il 9 febbraio il Messico giocherà in amichevole contro l’Islanda, ma non essendo un impegno FIFA la Fiorentina si è riservata il diritto di trattenere Salcedo, dato che due giorni prima i viola giocheranno a Roma contro la squadra giallorossa. Intanto il procuratore di Salcedo ha da poco incontrato Corvino e il riscatto dal Chivas resta un ipotesi concreta.