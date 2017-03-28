Salcedo via da Firenze? Una bufala...

Il futuro di Carlos Salcedo è ancora tutto da scrivere, ma il polverone sollevato nella giornata di ieri dalla stampa messicana

Carlos Salcedo e la Fiorentina: un matrimonio che s'ha da fare. Secondo quanto riporta La Nazione e contrariamente a quanto dichiarato nella giornata di ieri dal periodico messicano Informador.mx, la società viola avrebbe fortemente smentito l'ipotesi di non riscattare il giocatore. I viola sarebbero dunque intenzionati a pagare la somma dovuta al Chivas Guadalajara, sodalizio detentore del cartellino. Il difensore dovrebbe quindi vestire la maglia viola anche nella prossima stagione.