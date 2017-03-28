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Salcedo via da Firenze? Una bufala...

Il futuro di Carlos Salcedo è ancora tutto da scrivere, ma il polverone sollevato nella giornata di ieri dalla stampa messicana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2017 12:03
Salcedo via da Firenze? Una bufala... -
Rassegna Stampa
Salcedo
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Carlos Salcedo e la Fiorentina: un matrimonio che s'ha da fare. Secondo quanto riporta La Nazione e contrariamente a quanto dichiarato nella giornata di ieri dal periodico messicano Informador.mx, la società viola avrebbe fortemente smentito l'ipotesi di non riscattare il giocatore. I viola sarebbero dunque intenzionati a pagare la somma dovuta al Chivas Guadalajara, sodalizio detentore del cartellino. Il difensore dovrebbe quindi vestire la maglia viola anche nella prossima stagione.

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