Visite mediche in corso per Salcedo. Poi firma sul contratto e primo allenamento con la squadra

È iniziata l'avventura in maglia viola per il difensore Carlos Salcedo

Carlos Salcedo, il nuovo acquisto per la difesa della Fiorentina, sta svolgendo le visite mediche con lo staff medico della Fiorentina. Il calciatore messicano si è recato prima a Fanfani e poi a Careggi. Successivamente il difensore classe 93 si recherà allo stadio Franchi per firmare il contratto e conoscere i nuovi compagni di squadra, probabilmente già oggi svolgerà il primo allenamento con la squadra di Paulo Sousa. Il "Titan" è arrivato a Firenze nella tarda serata di ieri, queste le sue prima parole da giocatore viola all'aeroporto di Peretola "Sono molto contento di essere a Firenze, inizio con grande entusiasmo questa nuova avventura in maglia viola". Inizia oggi, dunque, l’avventura italiana per Carlos Salcedo.