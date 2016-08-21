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UFFICIALE, COLPO A SORPRESA DELLA FIORENTINA, ARRIVA IL DIFENSORE MESSICANO SALCEDO

La Fiorentina piazza il suo colpo a sorpresa, è ufficiale l'arrivo di Salcedo, difensore della nazionale messicana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2016 10:24
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Colpo a sorpresa per la Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato l'acquisto del difensore messicano classe '93 Carlos Salcedo. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club viola:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del difensore messicano Carlos Joel Salcedo Hernandez ('93) dalla società Chivas Guadalajara. Il calciatore sarà a Firenze nella giornata di martedì per sottoporsi alle visite mediche.

Secondo la testata del Messico "Record", la Fiorentina per il difensore ha sborsato circa 6 milioni di euro. Il calciatore, che ha fatto il suo esordio nella nazionale messicana in Coppa America nel 2015, ha fatto parte della spedizione messicana agli Olimpiadi di Rio 2016

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