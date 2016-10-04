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Salcedo: "È un sogno vestire la maglia della Fiorentina"

Salcedo parla dal Messico: "Orgoglioso che una società così abbia pensato a me

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2016 12:07
Salcedo: "È un sogno vestire la maglia della Fiorentina" -
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Direttamente dal Messico arrivano le parole del difensore della Fiorentina Carlos Salcedo a Fox Sports Messico: 'Giocare in Europa League era uno dei miei sogni e sono contento di averlo realizzato con la maglia viola. Per me giocare in Italia e con la maglia della Fiorentina è un’occasione unica. Sono orgoglioso che abbiano pensato a me'.
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