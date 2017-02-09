Verso l'Udinese: Tomovic nettamente favorito su Salcedo
Con una difesa che comunque la rigiri non trasmette tranquillità, Paulo Sousa si avvicina alla prossima gara contro l'Udinese. Secondo il Corriere Fiorentino, questa volta - complice anche la squalifi...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2017 12:17
Con una difesa che comunque la rigiri non trasmette tranquillità, Paulo Sousa si avvicina alla prossima gara contro l'Udinese. Secondo il Corriere Fiorentino, questa volta - complice anche la squalifica di Carlos Sanchez, tra i peggiori a Roma - giocherà Nenad Tomovic, in netto vantaggio su Salcedo, che sembra essersi eclissato dall'orbita del tecnico lusitano.