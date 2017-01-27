CAOS SALCEDO. FIORENTINA E GIOCATORE SMENTISCONO INTERVISTA MA AUDIO INCHIODA IL DIFENSORE

Un'intervista di stamattina ha fatto scoppiare la polemica tra Salcedo, la Fiorentina e l'emittente. Tutta la situazione

Questo il comunicato della Fiorentina sulla parole di Salcedo a Fox Sport ("Non gioco perché stanno trattando il mio riscatto"), questo il comunicato:

"Il calciatore Carlos Salcedo smentisce categoricamente le dichiarazioni a lui attribuite dall’emittente Fox Sports Radio e si riserva qualsiasi azione a tutela della sua immagine".

In realtà però Fox Sport ha mostrato un video e un audio dell'intervista del difensore messicano, video in cui si sente e si vede Salcedo pronunciare quelle parole. La Fiorentina non era al corrente di queste parole quindi nel caso si tratterebbe di un'intervista non autorizzata dalla società viola, intanto Salcedo smentisce tutto. Qualcuno mente...