Rebic e Salcedo fanno faville ai Mondiali. Quanti rimpianti per la Fiorentina!

Il Mondiale porta in dote pochi giocatori viola. Tuttavia sono tanti i giocatori che in passato la casacca della Fiorentina e che si stanno mettendo in mostra.Salcedo pochi minuti fa ha giocato una pa...

Il Mondiale porta in dote pochi giocatori viola. Tuttavia sono tanti i giocatori che in passato la casacca della Fiorentina e che si stanno mettendo in mostra.

Salcedo pochi minuti fa ha giocato una partita esemplare contro i campioni del Mondo in carica della Germania. Il suo Messico ha fatto una clamorosa impresa vincendo per 1-o grazie alla rete di Lozano. L'ex viola invece si è reso protagonista di una grande prestazione salvando a più riprese il risultato con chiusure fondamentali, e fronteggiando alla grande l'altro ex viola Gomez entrato in campo a pochi minuti dalla fine. Se la reti dei Tricolores è rimasta invariato è sicuramente anche merito del difensore. Se lo si unisce al fatto che ha fatto un'ottima stagione a Francoforte il rimpianto aumenta sensibilmente..

Ieri sera Rebic si è messo in mostra con una grande prestazione. Altro giocatore ceduto troppo in fretta al Francoforte ha fatto parlare di se ben prima del mondiale. La sua quotazione di mercato era già di almeno 30 milioni e rischia di essere destinata ad aumentare. Schierato esterno in 4-2-3-1 ha mostrato un'ottima velocità e una maggiore testa fredda rispetto alla frenesia che aveva nel suo passato a Firenze. In questo caso i rimpianti ci sono ma in misura minore. Perchè? Il motivo è semplice, la Fiorentina ha una percentuale molto alta sulla futura vendita di Rebic.

La società già si sfrega le mani perchè la cessione di Rebic potrebbe far avere un insperato tesoretto aggiuntivo, che sommato ai nuovi introiti provenienti dai diritti TV, potrebbe dare un nuovo al mercato della Fiorentina fin'ora fermo. I rimpianti pero' ancora sussistono e bisogna cercare di evitare gli stessi errori in futuro. I giovani bravi non sempre riescono ad uscire subito con grandi prestazioni, vanno saputi aspettare e vanno coccolati fino ad una loro esplosione.

Lorenzo Bigiotti