Nazione: Salcedo riscattato, la cifra da versare entro il 31 maggio
La Nazione oggi in edicola afferma che la Fiorentina ha preso la sua decisione in ordine a Carlos Salcedo: il giocatore verrà riscattatato. C'è infatti un'opzione da esercitare entro il 31 maggio, con...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2017 09:48
La Nazione oggi in edicola afferma che la Fiorentina ha preso la sua decisione in ordine a Carlos Salcedo: il giocatore verrà riscattatato. C'è infatti un'opzione da esercitare entro il 31 maggio, con il prezzo stabilito a 3 milioni: la Fiorentina li pagherà al Guadalajara per comprare l'intero cartellino del messicano, arrivato in prestito per 400mila euro. Salcedo è sceso in campo fino ad oggi 17 volte in questa stagione.