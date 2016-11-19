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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Salcedo verrà riscattato per altri 6 milioni. I soldi però non saranno quelli del budget futuro ma…

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Salcedo verrà riscattato per altri 6 milioni. I soldi però non saranno quelli del budget futuro ma…

Flavio Ognissanti

19 Novembre · 12:16

Aggiornamento: 19 Novembre 2016 · 12:16

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Secondo quanto riportato dal sito messicano Elfutbolero.com la Fiorentina avrebbe ormai deciso di riscattare il cartellino di Carlos Salcedo, difensore classe 93 che tanto sta facendo bene con la maglia della Fiorentina. La società viola ha pagato in estate 3 milioni di euro per averlo subito e adesso per il riscatto dovrà pagare altri 6 milioni al Chivas, società proprietaria del cartellino del calciatore. Questi soldi sono stati già messi in preventivo dalla Fiorentina e non saranno presi dal nuovo budget estivo viola come ampiamente detto dal presidente Cognigni. Soldi che arrivano dalla cessione di Alonso al Chelsea.

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