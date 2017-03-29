Foto: Salcedo mostra la ferita dopo esser uscito infortunato in nazionale...

Ecco la foto malconcia di Carlos Salcedo...

Nella notte il difensore della Fiorentina, Carlos Salcedo è sceso in campo con il suo Messico per affrontare il Trinidad &Tobago. Schierato titolare, il difensore, ha subito un durissimo intervento al 55' da Molino, tanto che il suo compagno Hernandez ha montato una rissa per difenderlo. Salcedo dopo essere uscito in barella ha tentato di rientrare ma al 68' si è arreso uscendo sostituito. Il giornalista Erick Lopez ha postato tramite Twitter la gamba ferita di Salcedo: