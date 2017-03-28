Salcedo: "Non voglio rimanere a vita nella Fiorentina perché voglio giocare la Champions"

Voglio che la Fiorentina mi riscatti, è questo il mio obiettivo adesso. Ma in futuro andrò via" così Salcedo ad una TV messicana

Dopo un avvio difficile, Carlos Salcedo si è imposto sempre più nella Fiorentina di Paulo Sousa diventandone spesso un titolare. La società viola non ha ancora deciso se riscattarlo o meno dal Chivas, club proprietario del terzino che invece vola già alto pensando al suo futuro. Queste le dichiarazioni del classe ’93 a una tv locale messicana: «Il mio obiettivo attuale è quello di farmi riscattare dalla Fiorentina. Poi voglio vedere che succede in Europa, continuando a seguire le mie aspirazioni. Probabilmente non rimarrò a vita in viola, perchè voglio crescere e giocare in squadre che disputano la Champions League. Passo dopo passo con calma ci arriverò».

Calcionews24