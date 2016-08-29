Salcedo si presenta: "Io come Marquez. Odio perdere, Gonzalo mi ha detto..."

Giornata di presentazione anche per il difensore Carlos Salcedo. Ecco le sue parole:Sulla somiglianza con Rafa Marquez: "Ho giocato con lui in Copa America e mi ha insegnato tanto. In molti rivedono i...

Giornata di presentazione anche per il difensore Carlos Salcedo. Ecco le sue parole:

Sulla somiglianza con Rafa Marquez: "Ho giocato con lui in Copa America e mi ha insegnato tanto. In molti rivedono in me le sue caratteristiche e questa per me è una bella responsabilità. La mia irruenza? Matias Almeida mi ha consigliato di venire in Italia, c'è tanto pressing".

Sul suo sogno: "Amo concentrarmi sul presente, la mia priorità ora è fare bene a Firenze, fare qualcosa di importante per questo club".

Sui primi giorni fiorentini: "Ho osservato quello che chiede il mister dalla panchina, mi ha fatto piacere vivere anche questa emozione".

Sulla possibilità che diventi titolare: "Domanda difficile, io darò tutto. Posso dire che odio perdere, in qualsiasi cosa. La mia posizione? In nazionale ho giocato sia con la difesa a 4 che con quella a 5. Mi piace far ripartire l'azione, ma mi piacciono anche gli 1 contro 1".

Su quello che si sono detti con Gonzalo: "Mi ha spiegato che c'è molta disponibilità in rosa e che al mister piace variare la formazione, oltre ad altre cose".