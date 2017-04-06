Il contratto di Acerbi scade nel 2018, la Fiorentina in pole per prenderlo

Acerbi alla Fiorentina è più di un idea, intanto Salcedo sarà riscattato per 3 milioni di euro

Corvino si sta guardando intorno per la prossima stagione. Ha chiuso col Partizan Belgrado per Milenkovic, considerato l’erede di Vidic. Tra gli italiani piace Acerbi, il cui accordo col Sassuolo scadrà nel 2018. Acerbi si trasformerebbe nell’elemento di esperienza della difesa insieme ad Astori, gli uomini attorno a cui far crescere i giovani come lo stesso Milenkovic e Illanes, aggregato alla Primavera mentre Salcedo sarà riscattato per 3 milioni. Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport.