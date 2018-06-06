Scandalo Messico: festino a base di escort dopo la partita della nazionale, nei guai anche un ex viola...

Un vero e proprio scandalo. Il Messico, o meglio, la Nazionale messicana, è nella bufera per uno scandalo sessuale che vede coinvolti addirittura otto giocatori tra i 23 convocati per il Mondiale in R...

Un vero e proprio scandalo. Il Messico, o meglio, la Nazionale messicana, è nella bufera per uno scandalo sessuale che vede coinvolti addirittura otto giocatori tra i 23 convocati per il Mondiale in Russia. Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jonathan e Giovani dos Santos, Raúl Jiménez e Marco Fabián, infatti, come riporta Tv Notas, sono stati "impegnati" in un festino hot fino all'alba nella notte successiva alla vittoria contro la Scozia in amichevole, alla vigilia della partenza per la Danimarca, sede del ritiro per il Mondiale. Addirittura 30 le escort presenti al festino hot, come documentano le foto della rivista messicana.

Fonte: Sky Sport