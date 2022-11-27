Adani risponde a chi voleva una telecronaca senza emozioni: "Ha parlato Messi, io ho solo trasferito"
Lele Adani criticato da tanti per la sua telecronaca molto passionale al momento del gol di Messi, questa la sua risposta
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2022 23:46
Molto criticato sui social per la sua calorosa telecronaca durante Argentina-Messico, l’opinionista Daniele Adani ha rilasciato ai microfoni dell’Adnkronos un breve commento. In molti avevano giudicato infatti eccessiva la sua reazione al gol di Lionel Messi: “Commenti sulla mia telecronaca? Non rilascio interviste, grazie. Ha parlato Messi, io ho solo trasferito”, le sue parole. Lo riporta TMW
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