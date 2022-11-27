Adani risponde a chi voleva una telecronaca senza emozioni: "Ha parlato Messi, io ho solo trasferito"

Lele Adani criticato da tanti per la sua telecronaca molto passionale al momento del gol di Messi, questa la sua risposta

Molto criticato sui social per la sua calorosa telecronaca durante Argentina-Messico, l’opinionista Daniele Adani ha rilasciato ai microfoni dell’Adnkronos un breve commento. In molti avevano giudicato infatti eccessiva la sua reazione al gol di Lionel Messi: “Commenti sulla mia telecronaca? Non rilascio interviste, grazie. Ha parlato Messi, io ho solo trasferito”, le sue parole. Lo riporta TMW

JOVIC POTREBBE GIOCARE TITOLARE

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