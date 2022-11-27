Jovic potrebbe giocare titolare contro il Camerun. È in ballottaggio con Vlahovic e Mitrovic

Potrebbe esserci l'esordio di Luka Jovic al mondiale in Qatar domani contro il Camerun dopo gli zero minuti contro il Brasile

Come riporta il portale serbo MozzartSport, Luka Jovic potrebbe giocare titolare nella partita di domani sera della sua Serbia contro il Camerun. Il ct, dopo la delusione della prima partita contro il Brasile vuole cambiare modulo e passare al 3-4-1-2. In attacco si giocano il posto tre attaccanti, ovvero Jovic, Vlahovic e Mitrovic per 2 posti. Per l'attaccante della Fiorentina sarebbe importante ritrovare fiducia in Qatar anche per ripartire con il piede giusto con la maglia viola.

IL CT DEL BRASILE ATTACCA MILENKOVIC

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