Dal Messico: Fiorentina in pole per Vasquez. Il Genoa chiede 10 milioni per il difensore

Il nome di Johan Vasquez è accostato sempre con maggior forza alla Fiorentina. Stando a quanto riportato da soyfutbol.com, il difensore classe ’98 potrebbe lasciare Genova nella prossima sessione di mercato. Tre club di Serie A sul messicano: Atalanta, Lazio e, appunto, la Fiorentina. I Viola, stando a quanto riferiscono dal Messico, sono in pole per garantirsi le prestazioni del difensore in forza al Genoa. Per strapparlo ai rossoblù potrebbero bastare meno di 10 milioni. La società gigliata potrebbe aumentare il pressing in caso di una cessione di Nikola Milenkovic, difensore in scadenza a Giugno 2023.