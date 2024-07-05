L'ex giocatore della Fiorentina, Carlos Salcedo, è stato accusato dalla madre di essere colpevole dell'omicidio della sorella

Aria pesante in casa Salcedo, l'ex giocatore dei viola è stato accusato dalla madre per essere il responsabile dell'omicidio della sorella

Nei giorni precedenti una notizia ha scosso il mondo del calcio e non solo: la sorella dell'ex giocatore della Fiorentina, Carlos Salcedo, è stata uccisa in Messico con alcuni colpi di arma da fuoco. La giovane cronista sportiva è stata assassinata mentre usciva dal circo Bardum, a Huixquilucan. Il calciatore, attualmente tesserato con il Cruz Azul, avrebbe lasciato il paese nelle ultime ore per "motivi personali".

In casa Salcedo, la vicenda sembrerebbe essere degenerata ulteriormente. Maria Isabel, madre dell'ex giocatore della Fiorentina, attraverso il suo profilo Instagram, avrebbe accusato suo figlio, Carlos Salcedo, e sua moglie Andrea Navarro di essere gli autori dell'omicidio della figlia, affermando: "La vera ragione per cui Carlos Salcedo e sua moglie hanno lasciato il paese - si legge nel messaggio social - è perché sono gli autori intellettuali dell'omicidio di Paola", ripostando poi la storia sul suo profilo personale e chiedendo giustizia.

Nazione: "L'ultima idea dei viola è di mandare in prestito Christensen e affiancare un altro portiere a Terracciano"

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