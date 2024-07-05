Nazione: "L'ultima idea dei viola è mandare in prestito Christensen e affiancare un altro portiere a Terracciano"

Dopo una sola stagione non molto convincente, il futuro di Christensen sarà sicuramente lontano da Firenze, l'idea è di andare in prestito

Tra i tanti cambiamenti che ci saranno rispetto alla rosa dello scorso anno, anche il portiere probabilmente cambierà. Se il futuro di Martinelli è ancora da decidere, quello di Christensen è quasi definito.

Secondo quanto riportato da La Nazione, l'ultima idea della Fiorentina per il reparto dei portieri è quella di mandare l'ex Hertha Berlino in prestito e affiancare un altro portiere a Terracciano. Tra i nomi accostati alla Fiorentina ci sono Audero, tornato alla Sampdoria dopo l'esperienza come secondo all'Inter, Juan Musso, fresco campione d'Europa con l'Atalanta, e infine Strakosha.

Gazzetta: "L'obiettivo è Dallinga, ma il Tolosa chiede 25 milioni. L'alternativa rimane Lucca"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-su-dallinga-ma-il-tolosa-fa-muro-vuole-25-milioni-lucca-lalternativa/259647/