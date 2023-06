Dalla Turchia: “Fiorentina interessata a Carlos Rodriguez, centrocampista della nazionale messicana”

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, la Fiorentina è interessata a Carlos Rodriguez, 26 anni, centrocampista centrale del Cruz Azul. Il giocatore di nazionalità messicana ha un valore di 8 milioni di euro, in questa stagione ha giocato 32 partite e segnato 2 gol. Dal 2019 in poi è un titolare della nazionale messicana con il quale ha giocato già 44 partite

🔥#EXCL• Fiorentina are interested in Carlos Rodríguez, the 26-year-old Mexican player from Cruz Azul.

🇲🇽 🟣 #ForzaViola 🔵 #AzulDePorVida pic.twitter.com/1WM38EfhxG

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 26, 2023