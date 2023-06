TMW, Il Milan piomba su Amrabat per il dopo Tonali. La Fiorentina chiede 30 milioni e aspetta l’offerta

Il Milan piomba a sorpresa su Sofyan Amrabat. Nome nuovo per il centrocampo dei rossoneri, a caccia di rinforzi dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle. Secondo quanto raccolto da TMW, al Diavolo piace anche il mediano in uscita dalla Fiorentina: primi sondaggi e primi approcci fra le parti. Il presidente Commisso valuta il marocchino circa 30 milioni di euro e i viola attendono ormai da giorni un’offerta ufficiale, che ancora non è arrivata. Amrabat finora è stato cercato da Barcellona, Atletico Madrid e alcune squadre di Premier League. Lo riporta TMW