Mati Fernandez in uscita dalla Fiorentina, per il cileno spunta l'ipotesi Betis Siviglia...

Matias Fernandez e la Fiorentina sono destinati a separarsi. Il classe '86 è appena rientrato dal prestito semestrale al Milan di Montella ed è destinato a partire in quanto non fa parte del progetto...

Matias Fernandez e la Fiorentina sono destinati a separarsi. Il classe '86 è appena rientrato dal prestito semestrale al Milan di Montella ed è destinato a partire in quanto non fa parte del progetto studiato da Stefano Pioli e dalla società. Stando a ciò che rivela BeIn Sport, sul centrocampista cileno si starebbe muovendo il Betis Siviglia. La trattativa può decollare e la scadenza 2018 del contratto del ragazzo faciliterà l'operazione per gli spagnoli. Mati Fernandez potrebbe dunque raggiungere in Andalusia due ex Viola come Cristian Tello e Joaquin...