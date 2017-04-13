Mati Fernandez non rientra nei piani del Milan e il Colo Colo proverà a riportarlo a casa

Il centrocampista cileno verso il ritorno nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio

Secondo quanto riportato dal sito cileno elperiscopio.cl pare che il Milan non abbia alcuna intenzione di esercitare il diritto di riscatto per assicurarsi le prestazioni del centrocampista Mati Fernandez. Di conseguenza lo scenario delineato dai media sudamericani ha risvolti piuttosto romantici. Sembra infatti che proprio l'ex squadra del cileno classe '86, cioè il Colo Colo, sia fortemente interessata a riportare a casa il talento che, ormai diversi anni fa, aveva contribuito a lanciare verso una luminosa carriera nel calcio mondiale che poi, per svariate ragioni, ha preso una piega leggermente diversa.