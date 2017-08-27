Capitolo cessioni, Mati Fernandez va in Cile o in Messico. Dragowski e Babacar incedibili per la Fiorentina

Corvino lavora sulle cessioni, Mati Fernandez ha mercato in Sudamerica, mentre arrivano proposte per il portiere polacco e l'attaccante senegalese

Corvino cercherà di sistemare altrove Mati Fernandez che sembra comunque avere un buon mercato soprattutto in Sudamerica. Il ritorno in Cile non è da escludere, ma ci sono contatti anche con il campionato messicano.

Da registrate invece i nuovi ’no’ relativi alle possibili cessioni di Dragowski e di Babacar. Per il portiere ci sono proposte dal Portogallo e dalla ’sua’ Polonia, per l’attaccante restano i movimenti dalla Turchia e dall’Inghilterra, ma in entrambi i casi si finirà in un nulla di fatto.

La Nazione