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Capitolo cessioni, Mati Fernandez va in Cile o in Messico. Dragowski e Babacar incedibili per la Fiorentina

Corvino lavora sulle cessioni, Mati Fernandez ha mercato in Sudamerica, mentre arrivano proposte per il portiere polacco e l'attaccante senegalese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 10:31
Capitolo cessioni, Mati Fernandez va in Cile o in Messico. Dragowski e Babacar incedibili per la Fiorentina - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mati Fernandez
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mati Fernandez
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Corvino cercherà di sistemare altrove Mati Fernandez che sembra comunque avere un buon mercato soprattutto in Sudamerica. Il ritorno in Cile non è da escludere, ma ci sono contatti anche con il campionato messicano.

Da registrate invece i nuovi ’no’ relativi alle possibili cessioni di Dragowski e di Babacar. Per il portiere ci sono proposte dal Portogallo e dalla ’sua’ Polonia, per l’attaccante restano i movimenti dalla Turchia e dall’Inghilterra, ma in entrambi i casi si finirà in un nulla di fatto.
La Nazione

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