Labaro Viola

La Fiorentina vuole cedere Mati Fernandez ma lui continua a rifiutare tutto. Potrebbe restare a Firenze

Dopo aver rifiutato l'opzione Boca Juniors il trequartista cileno ha detto no anche all'ipotesi Messico. A questo punto la sua permanenza è possibile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 12:05
La Fiorentina vuole cedere Mati Fernandez ma lui continua a rifiutare tutto. Potrebbe restare a Firenze - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mati Fernandez
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mati Fernandez
Rassegna Stampa
Fiorentina
Mati Fernandez
Condividi

Si muove il mercato in uscita della Fiorentina. Il nome di Mati Fernandez resta in cima alla lista dei partenti, con i viola che vorrebbero cederlo visto anche il suo ingaggio da un milione di euro netti ma il centrocampista continua a temporeggiare, dopo aver rifiutato il Boca Juniors. Il cileno non è convinto neanche delle ipotesi Messico e USA. A questo punto clamorosamente potrebbe anche restare in maglia viola.

Corriere fiorentino

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok