La Fiorentina vuole cedere Mati Fernandez ma lui continua a rifiutare tutto. Potrebbe restare a Firenze
Dopo aver rifiutato l'opzione Boca Juniors il trequartista cileno ha detto no anche all'ipotesi Messico. A questo punto la sua permanenza è possibile
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 12:05
Si muove il mercato in uscita della Fiorentina. Il nome di Mati Fernandez resta in cima alla lista dei partenti, con i viola che vorrebbero cederlo visto anche il suo ingaggio da un milione di euro netti ma il centrocampista continua a temporeggiare, dopo aver rifiutato il Boca Juniors. Il cileno non è convinto neanche delle ipotesi Messico e USA. A questo punto clamorosamente potrebbe anche restare in maglia viola.
Corriere fiorentino