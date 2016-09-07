Parte malissimo l’avventura in rossonero per Mati Fernandez, lesione all’inguine in nazionale
La sua partita nella notte con il Cile dura solo 10 minuti, in lacrime in panchina viene consolato dal ct
Rischia di non iniziare certo nel migliore dei modi l'avventura di Mati Fernandez con la maglia del Milan. Il centrocampista cileno, acquistato dai rossoneri nelle ultime ore di calciomercato strappandolo al Cagliari non senza polemiche, ha infatti rimediato un infortunio durante la partita giocata dal suo Cile contro la Bolivia.
In particolare Mati Fernandez, subentrato al 54' al posto di Millar, è stato costretto al cambio appena dieci minuti dopo il suo ingresso in campo a causa di un problema all'inguine la cui entità ovviamente verrà valutata dallo staff medico del Milan una volta che il giocatore sarà rientrato in Italia.
L'infortunio, però, sembra non di poco conto tanto che il CT Pizzi ha dovuto provare a consolare Mati Fernandez che ora rischia seriamente di dover rinviare almeno di qualche settimana il suo debutto in maglia rossonera.
Goal.com