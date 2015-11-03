Notizie Cile Fiorentina

Commisso, tanta voglia di Fiorentina. In tribuna a New York per seguire Nico e Quarta
25 giugno 2024 22:28
Dal Cile, Kuscevic: "Fiorentina? Un giorno vorrei giocare in Italia, ma per adesso non c'è niente"
02 giugno 2022 17:16
Dal Cile, la Fiorentina è interessata al difensore Kuscevic, gioca nel Palmeiras e costa 2 milioni
29 maggio 2022 14:33
Lo sfortunato tifoso cileno al centro sportivo nel giorno sbagliato, nessun incontro con Pulgar
11 gennaio 2022 16:02
Nazionali, Doppietta di Pulgar con il Cile. Vince anche l’Argentina di Gonzalez
15 ottobre 2021 09:48
Aerei in ritardo dal Sud America: Pulgar, Gonzalez e Quarta a Bergamo solo stanotte
10 settembre 2021 20:09
Gonzalez e Quarta a rischio forfait contro l'Atalanta, non tornano in tempo dall'Argentina
01 settembre 2021 20:21
Dal Cile, Pulgar non si muove: il cileno sarà una pedina fondamentale della Fiorentina di Italiano
21 luglio 2021 19:23
Finisce la Copa America di Pulgar: Cile sconfitto 1-0 dal Brasile di Paquetà
03 luglio 2021 09:42
Pulgar si fa male con il Cile, lesione muscolare alla gamba destra, in dubbio per la Copa America
23 giugno 2021 01:17
Pulgar non convocato per l'amichevole con la Nazionale cilena
19 marzo 2021 18:18
Borghi: "Saavedra é migliore di Pulgar. Non mi interessa se gioca nella Fiorentina"
19 novembre 2020 18:11
Furia Sud America: "La Fiorentina faccia partire Pulgar, Martinez Quarta e Caceres immediatamente"
09 novembre 2020 15:25
Pulgar in nazionale, rischio quarantena. Il Ministro: "Nessuna distinzione per professione"
11 marzo 2020 12:54
I giocatori del Cile fanno annullare l'amichevole con il Perù e tornano a casa. Pulgar atteso a Firenze
13 novembre 2019 20:50
Medel è un nuovo giocatore del Bologna. Arriva dal Besiktas. Ecco il comunicato ufficiale
29 agosto 2019 12:15
Di Marzio, ecco le cifre di Pulgar alla Fiorentina. Il Bologna è già alla ricerca del suo sostituito
07 agosto 2019 17:10
L'inossidabile Pizarro ancora protagonista in Cile, pronto a prolungare il contratto con la U de Chile...
12 dicembre 2017 14:52
Dal Cile: Mati Fernandez rifiuta il Boca Juniors, anche se la Fiorentina l'ha messo sul mercato
11 agosto 2017 15:23
Mati fa le visite al Milan ed è subito infortunato: Montella aspetta
08 settembre 2016 21:39
Parte malissimo l’avventura in rossonero per Mati Fernandez, lesione all’inguine in nazionale
07 settembre 2016 08:57
Archivio