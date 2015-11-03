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Notizie Cile Fiorentina

Commisso, tanta voglia di Fiorentina. In tribuna a New York per seguire Nico e Quarta

25 giugno 2024 22:28

Dal Cile, Kuscevic: "Fiorentina? Un giorno vorrei giocare in Italia, ma per adesso non c'è niente"

02 giugno 2022 17:16

Dal Cile, la Fiorentina è interessata al difensore Kuscevic, gioca nel Palmeiras e costa 2 milioni

29 maggio 2022 14:33

Lo sfortunato tifoso cileno al centro sportivo nel giorno sbagliato, nessun incontro con Pulgar

11 gennaio 2022 16:02

Nazionali, Doppietta di Pulgar con il Cile. Vince anche l’Argentina di Gonzalez

15 ottobre 2021 09:48

Aerei in ritardo dal Sud America: Pulgar, Gonzalez e Quarta a Bergamo solo stanotte

10 settembre 2021 20:09

Gonzalez e Quarta a rischio forfait contro l'Atalanta, non tornano in tempo dall'Argentina

01 settembre 2021 20:21

Dal Cile, Pulgar non si muove: il cileno sarà una pedina fondamentale della Fiorentina di Italiano

21 luglio 2021 19:23

Finisce la Copa America di Pulgar: Cile sconfitto 1-0 dal Brasile di Paquetà

03 luglio 2021 09:42

Pulgar si fa male con il Cile, lesione muscolare alla gamba destra, in dubbio per la Copa America

23 giugno 2021 01:17

Pulgar non convocato per l'amichevole con la Nazionale cilena

19 marzo 2021 18:18

Borghi: "Saavedra é migliore di Pulgar. Non mi interessa se gioca nella Fiorentina"

19 novembre 2020 18:11

Furia Sud America: "La Fiorentina faccia partire Pulgar, Martinez Quarta e Caceres immediatamente"

09 novembre 2020 15:25

Pulgar in nazionale, rischio quarantena. Il Ministro: "Nessuna distinzione per professione"

11 marzo 2020 12:54

I giocatori del Cile fanno annullare l'amichevole con il Perù e tornano a casa. Pulgar atteso a Firenze

13 novembre 2019 20:50

Medel è un nuovo giocatore del Bologna. Arriva dal Besiktas. Ecco il comunicato ufficiale

29 agosto 2019 12:15

Di Marzio, ecco le cifre di Pulgar alla Fiorentina. Il Bologna è già alla ricerca del suo sostituito

07 agosto 2019 17:10

L'inossidabile Pizarro ancora protagonista in Cile, pronto a prolungare il contratto con la U de Chile...

12 dicembre 2017 14:52

Dal Cile: Mati Fernandez rifiuta il Boca Juniors, anche se la Fiorentina l'ha messo sul mercato

11 agosto 2017 15:23

Mati fa le visite al Milan ed è subito infortunato: Montella aspetta

08 settembre 2016 21:39

Parte malissimo l’avventura in rossonero per Mati Fernandez, lesione all’inguine in nazionale

07 settembre 2016 08:57

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