I giocatori del Cile fanno annullare l'amichevole con il Perù e tornano a casa. Pulgar atteso a Firenze

I calciatori della nazionale cilena non giocheranno l’amichevole in programma la prossima settimana contro il Perù. A causa della lunga settimana di crisi nel loro paese. L’ ha annunciato l’Associazio...

I calciatori della nazionale cilena non giocheranno l’amichevole in programma la prossima settimana contro il Perù. A causa della lunga settimana di crisi nel loro paese. L’ ha annunciato l’Associazione nazionale dei calciatori cileni (ANFP) in una nota. Il Cile avrebbe dovuto giocare con i vicini del Perù, che li ha battuti nelle semifinali dell’ultima Coppa America in Brasile a luglio, in un’amichevole a Lima martedì.

La decisione è stata presa in seguito a “un incontro di squadra” mercoledì mattina. Presso il centro di allenamento del Cile alla periferia della capitale Santiago. A questo punto tornano tutti nelle rispettive squadre, compreso Pulgar che dunque tornerà ad allenarsi agli ordini di Vincenzo Montella a Firenze.