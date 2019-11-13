Labaro Viola

I giocatori del Cile fanno annullare l'amichevole con il Perù e tornano a casa. Pulgar atteso a Firenze

I calciatori della nazionale cilena non giocheranno l’amichevole in programma la prossima settimana contro il Perù. A causa della lunga settimana di crisi nel loro paese. L’ ha annunciato l’Associazio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 20:50
I giocatori del Cile fanno annullare l'amichevole con il Perù e tornano a casa. Pulgar atteso a Firenze - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Cile
Pulgar
Peru
Condividi

I calciatori della nazionale cilena non giocheranno l’amichevole in programma la prossima settimana contro il Perù. A causa della lunga settimana di crisi nel loro paese. L’ ha annunciato l’Associazione nazionale dei calciatori cileni (ANFP) in una nota. Il Cile avrebbe dovuto giocare con i vicini del Perù, che li ha battuti nelle semifinali dell’ultima Coppa America in Brasile a luglio, in un’amichevole a Lima martedì.

La decisione è stata presa in seguito a “un incontro di squadra” mercoledì mattina. Presso il centro di allenamento del Cile alla periferia della capitale Santiago. A questo punto tornano tutti nelle rispettive squadre, compreso Pulgar che dunque tornerà ad allenarsi agli ordini di Vincenzo Montella a Firenze.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok