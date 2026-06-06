Leão choc in Portogallo-Cile: perde la testa e sferra un pugno ad un avversario, espulso

L'attaccante del Milan protagonista in negativo durante l'amichevole della sua nazionale contro il Cile

Incredibile quello che è successo durante l'amichevole fra Portogallo e Cile. Il primo tempo è terminato una rissa in campo e due calciatori espulsi, uno per parte. Dopo un momento di tensione fra Cancelo e un avversario è intervenuto l'attaccante del Milan Rafael Leao che ha colpito un avversario al volto con un pugno. Inevitabile il cartellino rosso, che l'arbitro ha sventolato anche al cileno Ivan Roman. [Foto Gazzetta.it]

Lo riporta tuttomercatoweb.com