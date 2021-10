Nella notte, sono tre i calciatori sudamericani della Fiorentina ad essere scesi in campo. Rilancio del Cile contro il Venezuela, 3-0 per la Roja grazie alla doppietta siglata da Pulgar. Vittoria anche per l’Argentina di Gonzalez e Quarta, perde invece Torreira, Uruguay sconfitto 4-1 dal Brasile.

