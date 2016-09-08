Mati fa le visite al Milan ed è subito infortunato: Montella aspetta

Mati Fernandez inizia in salita al Milan: oggi il cileno, di ritorno dal Sudamerica, ha svolto le visite mediche per i rossoneri. Gli esami hanno subito evidenziato qualche problema fisico per il cent...

Mati Fernandez inizia in salita al Milan: oggi il cileno, di ritorno dal Sudamerica, ha svolto le visite mediche per i rossoneri. Gli esami hanno subito evidenziato qualche problema fisico per il centrocampista, come si apprende dal comunicato ufficiale diramato dal club: "AC Milan - si legge - comunica che Mati Fernandez si è sottoposto oggi a esami medici che hanno evidenziato una lesione al muscolo flessore della coscia destra. Il calciatore verrà rivalutato tra due settimane". Vincenzo Montella dovrà quindi aspettare per poter utilizzare uno dei suoi giocatori preferiti e certo Mati sognava un inizio diverso con la nuova maglia rossonera.