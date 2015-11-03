Notizie Mati Fiorentina

Pedullà: "Da martedì il mercato diventa una giungla. Mati come Rebic e Schetino"
25 agosto 2017 15:04
Dal Cile: Mati Fernandez rifiuta il Boca Juniors, anche se la Fiorentina l'ha messo sul mercato
11 agosto 2017 15:23
FORM. UFFICIALI: VERETOUT E KALINIC DAL 1', DRAGOWKSI FRA I PALI E SI RIVEDE MATI
01 agosto 2017 17:42
Mati fa le visite al Milan ed è subito infortunato: Montella aspetta
08 settembre 2016 21:39
La verità di Montella: "Mati Fernandez? E se mi avesse chiamato lui per venire qua?"
03 settembre 2016 15:50
Mati Fernandez è il Re del campionato: lo dice Opta, il motivo...
10 maggio 2016 22:43
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