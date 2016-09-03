La verità di Montella: "Mati Fernandez? E se mi avesse chiamato lui per venire qua?"

Intervistato da Il Giornale, Vincenzo Montella è tornato a parlare della trattativa che ha portato Mati Fernandez in rossonero. Ecco le sue parole: "Chiarisco subito. Primo punto: con Mati ho instaura...

Intervistato da Il Giornale, Vincenzo Montella è tornato a parlare della trattativa che ha portato Mati Fernandez in rossonero. Ecco le sue parole: "Chiarisco subito. Primo punto: con Mati ho instaurato un rapporto che non è professionale, ma anche umano. Secondo punto: è molto probabile che sia stato lui a chiamare me ripetutamente. Terzo punto: alla fine mi ha convinto per il suo entusiasmo e appena si è aperto lo spiraglio ha firmato. Nessun ostruzionismo per il Cagliari, è bene che si sappia". L'aeroplanino quindi fornisce una versione dei fatti diversa rispetto a quella conosciuta: Mati avrebbe cercato con insistenza il Milan e non viceversa.