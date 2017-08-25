Pedullà: "Da martedì il mercato diventa una giungla. Mati come Rebic e Schetino"
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Negli ultimi giorni sono usciti dei rumors, ma non sono veri. Continueremo a stare fermi in questi giorni, poi da martedì...
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2017 15:04
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Negli ultimi giorni sono usciti dei rumors, ma non sono veri. Continueremo a stare fermi in questi giorni, poi da martedì entreremo in una giungla, potrebbe accadere di tutto. Mati? E’ nella stesa situazione di Rebic e Schetino. Per Mati bisogna aspettare gli ultimi momenti, lui è abbonato ai last minute".