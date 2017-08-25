Pedullà: "Da martedì il mercato diventa una giungla. Mati come Rebic e Schetino"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: "Negli ultimi giorni sono usciti dei rumors, ma non sono veri. Continueremo a stare fermi in questi giorni, poi da martedì...

A cura di Redazione Labaroviola 25 agosto 2017 15:04

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