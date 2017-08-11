Dal Cile: Mati Fernandez rifiuta il Boca Juniors, anche se la Fiorentina l'ha messo sul mercato
L'emittente cilena CDF afferma che Mati Fernandez avrebbe rifiutato una proposta pervenuta dal Boca Juniors. Nonostante la ormai fitta concorrenza sulla trequarti, il centrocampista sembra intenzionat...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 15:23
L'emittente cilena CDF afferma che Mati Fernandez avrebbe rifiutato una proposta pervenuta dal Boca Juniors. Nonostante la ormai fitta concorrenza sulla trequarti, il centrocampista sembra intenzionato a voler convincere Stefano Pioli, anche se la Fiorentina l'ha messo sul mercato.