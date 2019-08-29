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Medel è un nuovo giocatore del Bologna. Arriva dal Besiktas. Ecco il comunicato ufficiale

Gary Medel è un nuovo calciatore del Bologna. Dopo due anni, il cileno va via dal Besiktas per ritornare nel campionato di Serie A dove aveva già giocato con la casacca dell'Inter.Questo il comunicato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 12:15
Medel è un nuovo giocatore del Bologna. Arriva dal Besiktas. Ecco il comunicato ufficiale - COMO, ITALY - MAY 03: Gary Alexis Medel of FC Internazionale Milano looks on during the FC Internazionale training session at the club's training ground "La Pinetina" on May 3, 2016 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani - Inter/Inter via Getty Im
COMO, ITALY - MAY 03: Gary Alexis Medel of FC Internazionale Milano looks on during the FC Internazionale training session at the club's training ground "La Pinetina" on May 3, 2016 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani - Inter/Inter via Getty Im
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Gary Medel è un nuovo calciatore del Bologna. Dopo due anni, il cileno va via dal Besiktas per ritornare nel campionato di Serie A dove aveva già giocato con la casacca dell'Inter.

Questo il comunicato del club bolognese "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Beşiktaş Jimnastik Kulübü il centrocampista Gary Medel a titolo definitivo".

Fonte: Pedullà

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