Medel è un nuovo giocatore del Bologna. Arriva dal Besiktas. Ecco il comunicato ufficiale
Gary Medel è un nuovo calciatore del Bologna. Dopo due anni, il cileno va via dal Besiktas per ritornare nel campionato di Serie A dove aveva già giocato con la casacca dell'Inter.Questo il comunicato...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 12:15
Gary Medel è un nuovo calciatore del Bologna. Dopo due anni, il cileno va via dal Besiktas per ritornare nel campionato di Serie A dove aveva già giocato con la casacca dell'Inter.
Questo il comunicato del club bolognese "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Beşiktaş Jimnastik Kulübü il centrocampista Gary Medel a titolo definitivo".
Fonte: Pedullà