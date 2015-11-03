Labaro Viola

Notizie Medel Fiorentina

"Voi siete per la Juventus" la furia di Medel contro l'arbitro per due espulsioni: "Siamo solo il Bologna"

17 aprile 2022 11:16

"Vlahovic contro di me non ha fatto nulla" Mihajlovic: "Se non ha fatto nulla contro una mezza sega..."

24 dicembre 2021 11:35

Medel è un nuovo giocatore del Bologna. Arriva dal Besiktas. Ecco il comunicato ufficiale

29 agosto 2019 12:15

Il Besiktas ha rifiutato un'offerta dal Marsiglia per il centrocampista del Cile Medel

22 luglio 2019 17:28

La Nazione, interesse viola per Medel. Il Besiktas lo valuta circa 6 milioni

11 luglio 2019 12:09

Dalla Turchia, pronta offerta della Fiorentina di 5 milioni per Medel, contatti in corso

05 luglio 2019 17:28

Archivio

Esplora l'archivio di Medel

Sett. 15
Sett. 51
Sett. 35 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27