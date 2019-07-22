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Il Besiktas ha rifiutato un'offerta dal Marsiglia per il centrocampista del Cile Medel

Secondo il portale turco Fanatik, la Fiorentina ha fatto un'offerta al club del Besiktas per l'acquisto dell'esperto centrocampista cileno Gary Medel. In  queste ore il club turco ha rifiutato un'offe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 17:28
Il Besiktas ha rifiutato un'offerta dal Marsiglia per il centrocampista del Cile Medel -
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Secondo il portale turco Fanatik, la Fiorentina ha fatto un'offerta al club del Besiktas per l'acquisto dell'esperto centrocampista cileno Gary Medel. In  queste ore il club turco ha rifiutato un'offerta del Olympique Marsiglia.

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