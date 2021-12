“Vlahovic contro di me non ha fatto nulla” Mihajlovic: “Se non ha fatto nulla contro una mezza sega…”

Ultima conferenza stampa in casa Bologna prima delle feste di Natale, a rispondere alle domande dei giornalisti Gary Medel e Sinisa Mihajlovic: “Qual è il giocatore che ti ha colpito di più?” Medel risponde: “Sanchez perchè è diverso da tutti, quando sta bene è top” incalza Mihajlovic: “Allora io dovrei dire Vlahovic” ma subito arriva l’intervento di Medel: “Ma Vlahovic contro di me non ha fatto nulla” Sinisa ride: “Io per quello non l’ho votato, ho detto se non è riuscito a far nulla contro Medel è davvero una mezza sega”. Ecco il video del siparietto tra i due bolognesi

