Dalla Turchia, pronta offerta della Fiorentina di 5 milioni per Medel, contatti in corso
Secondo quanto riportato dal sito turco Takvim.com, la Fiorentina avrebbe pronta un'offerta di 5 milioni di euro per Medel, 32 anni centrocampista cileno ex Inter che adesso gioca nel Besiktas. Second...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 17:28
Secondo quanto riportato dal sito turco Takvim.com, la Fiorentina avrebbe pronta un'offerta di 5 milioni di euro per Medel, 32 anni centrocampista cileno ex Inter che adesso gioca nel Besiktas. Secondo quanto scritto ci sarebbero già stati contatti tra le due parti in causa.