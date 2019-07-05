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Dalla Turchia, pronta offerta della Fiorentina di 5 milioni per Medel, contatti in corso

Secondo quanto riportato dal sito turco Takvim.com, la Fiorentina avrebbe pronta un'offerta di 5 milioni di euro per Medel, 32 anni centrocampista cileno ex Inter che adesso gioca nel Besiktas. Second...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 17:28
Dalla Turchia, pronta offerta della Fiorentina di 5 milioni per Medel, contatti in corso - COMO, ITALY - MAY 03: Gary Alexis Medel of FC Internazionale Milano looks on during the FC Internazionale training session at the club's training ground "La Pinetina" on May 3, 2016 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani - Inter/Inter via Getty Im
COMO, ITALY - MAY 03: Gary Alexis Medel of FC Internazionale Milano looks on during the FC Internazionale training session at the club's training ground "La Pinetina" on May 3, 2016 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani - Inter/Inter via Getty Im
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Secondo quanto riportato dal sito turco Takvim.com, la Fiorentina avrebbe pronta un'offerta di 5 milioni di euro per Medel, 32 anni centrocampista cileno ex Inter che adesso gioca nel Besiktas. Secondo quanto scritto ci sarebbero già stati contatti tra le due parti in causa.

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