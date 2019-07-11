Labaro Viola

La Nazione, interesse viola per Medel. Il Besiktas lo valuta circa 6 milioni

Secondo quanto riporta La Nazione, l'ex centrocampista dell'Inter Gary Medel fa parte di quella schiera di giocatori esperti ideali per Pradè, Il Besiktas potrebbe venderlo per circa 6 milioni di euro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 12:09
La Nazione, interesse viola per Medel. Il Besiktas lo valuta circa 6 milioni - COMO, ITALY - MAY 03: Gary Alexis Medel of FC Internazionale Milano looks on during the FC Internazionale training session at the club's training ground "La Pinetina" on May 3, 2016 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani - Inter/Inter via Getty Im
COMO, ITALY - MAY 03: Gary Alexis Medel of FC Internazionale Milano looks on during the FC Internazionale training session at the club's training ground "La Pinetina" on May 3, 2016 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani - Inter/Inter via Getty Im
Rassegna Stampa
Fiorentina
Besiktas
Medel
Condividi

Secondo quanto riporta La Nazione, l'ex centrocampista dell'Inter Gary Medel fa parte di quella schiera di giocatori esperti ideali per Pradè, Il Besiktas potrebbe venderlo per circa 6 milioni di euro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok