La Nazione, interesse viola per Medel. Il Besiktas lo valuta circa 6 milioni
Secondo quanto riporta La Nazione, l'ex centrocampista dell'Inter Gary Medel fa parte di quella schiera di giocatori esperti ideali per Pradè, Il Besiktas potrebbe venderlo per circa 6 milioni di euro...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 12:09
Secondo quanto riporta La Nazione, l'ex centrocampista dell'Inter Gary Medel fa parte di quella schiera di giocatori esperti ideali per Pradè, Il Besiktas potrebbe venderlo per circa 6 milioni di euro.