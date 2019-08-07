Di Marzio, ecco le cifre di Pulgar alla Fiorentina. Il Bologna è già alla ricerca del suo sostituito
Secondo il giornalista Di Marzio, il Bologna ha ceduto il centrocampista cileno alla Fiorentina per 10 milioni di euro. Il club bolognese sta già cercando il suo sostituito.
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 17:10
Secondo il giornalista Di Marzio, il Bologna ha ceduto il centrocampista cileno alla Fiorentina per 10 milioni di euro. Il club bolognese sta già cercando il suo sostituito.