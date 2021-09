Gonzalez e Quarta a rischio forfait contro l’Atalanta, non tornano in tempo dall’Argentina

Il problema è comune e non riguarda solo la Fiorentina, vale a dire i giocatore sudamericani che giocano nella notte tra giovedi 9 e venerdi 10 settembre, infatti è prevista per il 10 settembre, alle ore 1.30 la partita tra Argentina e Bolivia valevole per le qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar. Stesso discorso per il Cile di Pulgar, che giocherà lo stesso giorno alla stessa ora contro la Colombia.

Per questo motivo i giocatori viola impegnati con la nazionale Argentina, ovvero Martinez Quarta e Nico Gonzalez, insieme con Pulgar, rischiano seriamente di non esserci per la partita di sabato in programma a Bergamo alle ore 20.45. I tre giocatori della Fiorentina sudamericani arriveranno a Firenze solo nella notte di venerdi, e quindi a pochissime ore della partita di Bergamo contro la squadra di Gasperini, per questa ragione pensare ad un loro impiego è cosa assai complicata.

Nelle altre federazioni si sono organizzati per voli privati e qualche giocatore ha anche chiesto il permesso per non essere disponibile per l’ultima partita, ovvero proprio quella di venerdi, ma per quanto riguarda il campionato italiano e la Fiorentina stessa, nessuna decisione in merito è stata presa fino ad ora

Flavio Ognissanti

