Aerei in ritardo dal Sud America: Pulgar, Gonzalez e Quarta a Bergamo solo stanotte

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, gli aerei dove sono i giocatori sudamericani della Fiorentina, ovvero Nico Gonzalez, Pulgar e Martinez Quarta, sono in ritardo rispetto agli orari prestabiliti (ricordiamo che i giocatori viola sono su voli di linea). Per questo motivo arriveranno a Bergamo dalla truppa viola solo stanotte, a meno di 24 ore dalla partita contro l’Atalanta in programma sabato alle 20.45. Un bel problema per Italiano, che contava di utilizzarli e che adesso dunque valuterà in base alle condizioni di ogni giocatore.

