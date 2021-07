Finisce la Copa America di Pulgar: Cile sconfitto 1-0 dal Brasile di Paquetà

Finisce la Copa America di Erick Pulgar. Il cammino del Cile si ferma ai quarti di finale grazie alla sconfitta per 1-0 contro il Brasile grazie al gol dell’ex Milan Lucas Paquetà al 46’. La Seleção, nonostante l’espulsione di Gabriel Jesus al 48′, ha portato a casa la vittoria e si è qualificata per la semifinale del torneo, dove tra pochi giorni affronterà il Perù di Gianluca Lapadula. Per Pulgar 76’ in campo (al suo posto, a metà ripresa, è entrato Meneses). Il centrocampista cileno adesso potrà andare in vacanza e tornare a lavorare con la Fiorentina nel corso del ritiro di Moena (la squadra si inizierà a radunare dal 11 Luglio).

