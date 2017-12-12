L'inossidabile Pizarro ancora protagonista in Cile, pronto a prolungare il contratto con la U de Chile...
L'amatissimo centrocampista ex Viola David Pizarro è tornato in patria da più di due anni ormai; ma la sua voglia di essere protagonista e la passione per il calcio non lo hanno abbandonato. Dal Cile...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 14:52
L'amatissimo centrocampista ex Viola David Pizarro è tornato in patria da più di due anni ormai; ma la sua voglia di essere protagonista e la passione per il calcio non lo hanno abbandonato. Dal Cile infatti, emerge la possibilità concreta che il talentuosissimo trentottenne possa firmare un prolungamento annuale col suo club attuale, l'Universidad de Chile. L'indiscrezione è riportata da La Tercera...