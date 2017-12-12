L'inossidabile Pizarro ancora protagonista in Cile, pronto a prolungare il contratto con la U de Chile...

L'amatissimo centrocampista ex Viola David Pizarro è tornato in patria da più di due anni ormai; ma la sua voglia di essere protagonista e la passione per il calcio non lo hanno abbandonato. Dal Cile...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2017 14:52

David Pizarro con indosso la maglia viola

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