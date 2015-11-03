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Notizie Contratto Fiorentina

Contratto: "Goretti è tra i più grandi intenditori di calcio in Serie A, bisogna dargli maggior potere decisionale"

20 dicembre 2025 14:32

Contratto: "I tifosi hanno il diritto di esprimere quello che provano. I giocatori devono metterci l'anima"

28 novembre 2025 16:55

Jovic, fiducia rinnovata: Il Corriere dello Sport conferma la volontà della Fiorentina di puntare su di lui

14 maggio 2023 12:43

Contratto: "Castrovilli deve essere al centro della Fiorentina: uno come lui deve fare la differenza"

10 settembre 2021 15:43

Contratto racconta Maradona: "Alla Fiorentina lo marcavo io, mi disse che ero tra i più forti"

26 novembre 2020 19:05

CorSport, contratti in scadenza al 30 giugno? Verranno prolungati di due mesi, ad ore l'ok definitivo

16 giugno 2020 12:48

CorSport, Caceres guarito dal Coronavirus, scalpita per tornare al c.s. Il rinnovo per lui si avvicina

19 maggio 2020 10:27

La Fiorentina ha deciso sul futuro di Caceres. Sarà esercitata l'opzione sul contratto

09 ottobre 2019 10:47

Milenkovic ora vale 50 milioni. Il suo contratto scade nel 2022 ma i viola vogliono blindarlo

08 ottobre 2019 09:57

Tanti contratti ancora da sistemare per i viola. Accordo economico raggiunto con Dragowski

31 luglio 2019 09:12

CorSport, la Fiorentina offrirà al difensore Nikola Milenkovic un adeguatamento di contratto

05 luglio 2019 08:19

Ecco la lista di tutti i calciatori della Serie A che si sono svincolati a giugno 2019

06 giugno 2019 10:21

Ufficiale: Elena Linari ha prolungato il suo contratto con l'Atletico Madrid

22 maggio 2019 12:42

Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...

08 gennaio 2018 18:11

L'inossidabile Pizarro ancora protagonista in Cile, pronto a prolungare il contratto con la U de Chile...

12 dicembre 2017 14:52

VOI CHE FARESTE AL SUO POSTO?... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

04 luglio 2017 19:18

MARTINA, LASCIA PERDERE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

21 gennaio 2017 21:54

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