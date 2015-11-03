Notizie Contratto Fiorentina

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Contratto: "I tifosi hanno il diritto di esprimere quello che provano. I giocatori devono metterci l'anima"
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Jovic, fiducia rinnovata: Il Corriere dello Sport conferma la volontà della Fiorentina di puntare su di lui
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Tanti contratti ancora da sistemare per i viola. Accordo economico raggiunto con Dragowski
31 luglio 2019 09:12
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05 luglio 2019 08:19
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06 giugno 2019 10:21
Ufficiale: Elena Linari ha prolungato il suo contratto con l'Atletico Madrid
22 maggio 2019 12:42
Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...
08 gennaio 2018 18:11
L'inossidabile Pizarro ancora protagonista in Cile, pronto a prolungare il contratto con la U de Chile...
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VOI CHE FARESTE AL SUO POSTO?... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
04 luglio 2017 19:18
MARTINA, LASCIA PERDERE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
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